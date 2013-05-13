7 отделений «Кредитпромбанка» 24 мая прекращают работу

Семь отделений «Кредитпромбанка» 24 мая прекращают работу в связи с объединением банка с «Дельта Банком».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Кредитпромбанка».

Согласно сообщению, Печерское, Левобережное, Березняковское, Харьковское отделения в Киеве, Цюрупинское отделение (Херсонская обл.), Орджоникидзевское отделение (Харьков) и отделение №3 в Красноармейске Донецкой области «Кредитпромбанка» будут закрыты, а на их месте будут открыты отделения «Дельта Банка». До 23 мая клиенты могут обратиться в соответствующие отделения «Кредитпромбанка» для переоформления договоров банковского обслуживания на условиях, которые предлагает «Дельт Банк».

Как сообщал УНИАН,сделка по приобретению основным акционером «Дельта Банка» Николаем Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка» завершена 28 февраля, процесс слияния двух банков будет завершен до 1 июля.

Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).