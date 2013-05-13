Кабмин одобрил проект соглашения об избежании двойного налогообложения с Катаром

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Катара об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 13 мая.

Подписать соглашение уполномочен министр финансов Юрий Колобов.

Как сообщал УНИАН, Украина с 2012 года активно развивает отношения с Катаром. В прошлом году Катар с официальными визитами посетили Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров.

По данным Гостаможни, в 2012 году Украина выручила от поставки товаров на рынок Катара 6,6 млн долл., что в 3,7 раза меньше, чем в 2011 году. При этом импорт из Катара в Украину в денежном выражении составил 16,5 млн долл., что превышает показатели 2011 года на 5,4%.