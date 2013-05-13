Янукович в ближайшее время утвердит состав Госкомиссии по вопросам сотрудничества с ВТО

В ближайшее время Президент Украины Виктор Янукович подпишет Указ о составе Государственной комиссии по вопросам сотрудничества со Всемирной торговой организацией. Об этом на брифинге заявил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АПУ Андрей Гончарук, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«На рассмотрение Президента, как и предусматривалось соответствующим Указом, подан состав этой комиссии. В ее состав вошли руководители соответствующих ведомств. Я думаю, что соответствующий Указ по составу этой комиссии будет подписан в ближайшие дни, на этой неделе», - сказал Гончарук.

Он отметил, что после подписания указа о составе комиссии к началу июня должно состояться ее первое заседание, на котором будет рассмотрен пакет вопросов, волнующих не только журналистов, но и заграничных партнеров Украины, - в частности, относительно пересмотра ставок таможенных тарифов.

Советник Президента также отметил, что одним из направлений работы комиссии будет создание соответствующего института непосредственно в Женеве, который на постоянной основе будет заниматься решением всех вопросов, связанных с двусторонними отношениями Украины и ВТО.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в 2013 г. Президент Украины образовал Государственную комиссию по вопросам сотрудничества со Всемирной торговой организацией.

Как отмечается в указе, комиссия создана как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины с целью подготовки согласованных предложений по вопросам обеспечения внедрения единого внешнеполитического курса Украины в отношениях с ВТО, государствами - членами ВТО, обеспечения национальных интересов Украины во внешнеэкономических отношениях с государствами - членами ВТО.

Главой комиссии назначен Гончарук. Янукович поручил ему подать в двухнедельный срок предложения относительно персонального состава Комиссии.

Согласно положению о Комиссии, основными ее задачами являются подготовка и внесение в установленном порядке согласованных предложений по вопросам обеспечения внедрения единого внешнеполитического курса Украины в отношениях со Всемирной торговой организацией, государствами - членами ВТО, в частности относительно решения проблемных вопросов сотрудничества Украины в рамках ВТО, а также обеспечение национальных интересов Украины во внешнеэкономических отношениях с государствами - членами ВТО; мониторинг выполнения Украиной и другими государствами - членами ВТО обязательств в рамках членства во Всемирной торговой организации.

В состав Комиссии входят председатель, исполнительный секретарь и другие члены, принимающие участие в ее работе на общественных началах.

В частности, в состав Комиссии входят руководители (заместители руководителей) Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства доходов и сборов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства промышленной политики Украины, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины, Национального института стратегических исследований, а также по согласию - представитель Украинского союза промышленников и предпринимателей, представитель Торгово-промышленной палаты Украины, Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции, Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами - участницами СНГ, Евразийского экономического содружества и другими региональными объединениями.