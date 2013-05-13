Фонд гарантирования вкладов против снижения суммы возмещения по депозитам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц считает инициативу о снижении предельной суммы возмещения по депозитам через Фонд гарантирования неприемлемой, поскольку это ограничивает права граждан.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, законопроект народного депутата Украины от ВО «Батькивщина» Татьяны Слюз, согласно которому сумма предельного размера возмещения средств по вкладам будет установлена на уровне 12 минимальных заработных плат в соответствии с законодательством о госбюджете на текущий год, снижает предельное возмещение по вкладам в 2013 году в 14,5 раза, до 13 764 грн.

Как говорится в официальном обращении Фонда к главе Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, предложенные изменения противоречат Конституции Украины и спровоцируют отток средств вкладчиков из банковской системы, поэтому Фонд предлагает комитету не поддерживать данную инициативу.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от ВО «Батькивщина» Татьяна Слюз предлагает Верховной Раде снизить предельную сумму возмещения по депозитам через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (относительно суммы предельного размера возмещения средств по вкладам) зарегистрирован в парламенте 29 апреля. Согласно законопроекту, предлагается заменить существующую предельную сумму к возмещению в 200 тыс. грн на 12 минимальных заработных плат в соответствии с Законом о Государственном бюджете Украины на год принятия Национальным банком решения о признании банка неплатежеспособным.

Согласно действующему законодательству о системе гарантирования вкладов физических лиц, с октября 2012 года максимальный размер гарантированной суммы вклада неплатежеспособного банка, подлежащий возмещению через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, установлен на уровне 200 тыс. грн.

В соответствии с Законом о Государственном бюджете Украины на 2013 год, минимальная заработная плата с 1 января т.г. установлена на уровне 1,147 тыс. грн.