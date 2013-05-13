Евросоюз выделил Кипру первый транш помощи в размере 2 млрд евро

Механизм финансовой стабильности от имени еврозоны перечислил в понедельник первый транш помощи Кипру в размере 2 миллиардов евро, говорится в сообщении МФС, передает РИА «Новости».

Второй транш в сумме до 1 миллиарда евро будет выделен не позднее 30 июня, отмечается в сообщении.

Оба транша перечисляются наличными и будут использованы на обслуживание госдолга Кипра и покрытие нужд бюджета.

Еврозона и МВФ в апреле, после примерно года переговоров, одобрили финансовую помощь Кипру, страдающему от проблем банковского сектора, в размере до 10 миллиардов евро. Средства будут выделяться в течение трех лет. Основная их часть будет перечислена в текущем году. Предполагается, что МФС выделит до 9 миллиардов евро, МВФ - до 1 миллиарда евро.