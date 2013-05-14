На открытии межбанка гривня снизилась к доллару

Во вторник, 14 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1380/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также снизились - до 10,5875/10,5985 грн/евро, по отношению к российскому рублю - до 0,2601/0,2606 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились - 1,3006/1,3008 (понедельник - 1,2980/1,2982).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США незначительно снизились - до 8,1100/8,1250 грн/долл., к 12:00 гривня снизилась до 8,1240/8,1320 грн/долл., к закрытию торгов - до 8,1320/8,1360 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5275/10,5485 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,5345/10,5510 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,5540/10,5650 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2587/0,2592 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2594/0,2598 грн/рубль, К закрытию торгов котировки не изменились.