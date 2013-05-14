Налогоплательщикам Киева в январе-апреле возместили 1,8 млрд грн НДС

Объем возмещений налога на добавленную стоимость налогоплательщикам Киева с начала года составил 1,809 млрд грн, из них 280 млн грн возмещены в автоматическом режиме, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

При этом объем возмещений в апреле т.г. вырос втрое - до 540 млн грн, что на 381 млн грн больше показателя апреля 2012 года.

По информации ведомства, объем возмещений, осуществленных в автоматическом режиме в апреле, составил 50 млн грн. Автоматическое возмещение получили 34 субъекта предпринимательства.

При этом сотрудники управления Миндоходов предупредили незаконное возмещение НДС в объеме 21,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине объем возмещений НДС в 1-м квартале 2013 года вырос на 20,4% - до 13,7 млрд грн.