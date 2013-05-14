На валютных торгах вторника возможно укрепление пары EUR/USD - эксперт

На динамику пары EUR/USD во вторник, 14 мая, может оказать влияние публикация данных об изменении индекса экономических ожиданий Германии от института ZEW за текущий месяц - в случае совпадения с прогнозом рост валютной пары может продолжиться до 1,3015–1,3060, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если надежды не оправдаются и показатель выйдет хуже ожиданий, то евро может понизиться до уровня 1,2930.

Пара GBP/USD сегодня может восстановиться или консолидироваться вблизи текущих уровней. Такую реакцию участников рынка можно ожидать после публикации данных по рынку жилья от RICS за апрель - возможен рост ценового показателя. Если перспективы сектора начнут восстанавливаться, то это может оказать поддержку паре: индекс не выходил на положительный тренд с июня 2010 года. Таким образом, ожидается укрепление пары выше уровня 1,5300 с целью 1,5340.

Японская иена может несколько консолидироваться перед публикацией данных 15 мая по темпам роста ВВП Японии за первый квартал 2013 года. Сопротивлением может выступить значение 102,00–102,35.