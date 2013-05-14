Рада приняла антикоррупционный закон

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реализации государственной антикоррупционной политики».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 373 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено определить механизм осуществления финансового контроля путем введения проверок деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а также определить институты, ответственные за осуществление контроля за соблюдением законодательства по урегулированию конфликта интересов.

Предложенные изменения также направлены на усовершенствование положений закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» по результатам мониторинга его практического применения, касающиеся правового регулирования: ограничений относительно совместной работы близких лиц; ограничений относительно лиц, которые претендуют на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления; ограничений относительно лиц, которые освобождены с должностей или прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления; проведения специальной проверки относительно лиц, которые претендуют на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления; механизма проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов или проектов нормативно-правовых актов.

Также законом предлагается усовершенствовать механизмы обнародования сведений, указанных в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера; защиты лиц, которые сообщили о коррупционных правонарушениях; внесения сведений в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, и предоставления информации из него.

Кроме того, законом предусмотрено детализировать форму декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера с целью обеспечения возможности выявления на ее основании конфликта интересов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его одобрение позволит обеспечить выполнение Украиной взятых международных обязательств в рамках Плана действий о либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.