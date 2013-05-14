Гривня продолжает падение – доллар уже стоит 8,15 грн

Во вторник, 14 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1380/8,1450 грн/долл., к 12:00 — до 8,1445/8,1495 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также снизились - до 10,5875/10,5985 грн/евро, к 12:00 — выросли до 10,5840/10,5965 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2601/0,2606 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2603/0,2607 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 31.2735 (-0.0425).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3006/1,3008, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1320/8,1360 грн/долл., по отношению к евро - 10,5540/10,5650 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2594/0,2598 грн/рубль.