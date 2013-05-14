Закредитованность работающего населения Украины приближается к 40% - НАБУ

Уровень закредитованности населения (соотношение задолженности по кредиту на 1 человека и реального имеющегося годового дохода на 1 человека) по количеству работающих граждан Украины приближается к 40%, полагают эксперты Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации.

Согласно сообщению, среднее значение закредитованности по стране, при его расчете по общему количеству жителей, составляет 17%, и лидерами по объему кредитов физических лиц в расчете на 1 жителя являются столичный и промышленные регионы.

По данным Национального банка Украины, на начало апреля 2013 года объем кредитов на 1 жителя в столичном регионе превышает 16 тыс. грн, в Одесской области составляет примерно 6 тыс. грн, в Днепропетровской и Харьковской областях - 4,4 тыс. грн и 3,6 тыс. грн соответственно. В Киеве и области показатель закредитованности составляет около 40%, в Одессе - 28%. Самый низкий уровень - в Черниговской, Сумской и Луганской областях (по 8%), а также в Черкасской, Тернопольской, Ривненской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях (по 9%).

По данным НАБУ, аналогичное распределение по регионам и на депозитном рынке. На 1 апреля 2013 года в столичном регионе объем депозитов физических лиц в расчете на 1 жителя в 3,4 раза превышает средний показатель по стране (8,6 тыс. грн). В Одесской, Харьковской, Львовской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму этот показатель близок к общегосударственному уровню, а в западных регионах и Житомирской и Кировоградской областях он не превышает 4 тыс. грн.

Также сообщается, что согласно данным Государственной службы статистики, в 2012 году средний объем имеющегося годового дохода на 1 гражданина по стране составлял 23,9 тыс. грн. В Киеве этот показатель превышает среднегосударственный более чем вдвое, в Донецкой области - на 15%, в Днепропетровской - на 14%, в Киевской и Запорожской областях - на 9% и 8% соответственно. Низкий уровень располагаемого дохода на душу населения был в Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях, что связано с особенностями хозяйственных отношений в данных регионах. В 2012 году реальный имеющийся доход в расчете на одного человека в среднем по стране вырос на 9,7%.

По мнению НАБУ, рост доходов граждан в большинстве областей Украины на фоне умеренного уровня закредитованности жителей отдельных регионов создает предпосылки для развития розничного банковского бизнеса за пределами столицы.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов НАБУ, в 2013 году ожидается активизация кредитования и объем корпоративного кредитования вырастет на 14,9%, розничного – на 12,2%. В 2013 году государство будет поддерживать инвестиционные программы, а также внедрять новые инструменты рефинансирования банков для активизации кредитования и снижения ставок. Ключевыми отраслями для банковского кредитования остаются агропромышленный комплекс, химическая промышленность (удобрения) и предприятия добывающей промышленности. Ожидается некоторое оживление жилищно-строительной отрасли.

Активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Общие активы банков в 2012 году выросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, при этом в структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%.