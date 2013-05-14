Антимонопольному комитету расширят полномочия

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде расширить полномочия Антимонопольного комитета и смежных контролирующих органов в части обоснования и проведения расследований, направленных на соблюдение и защиту конкуренции на рынках.

Соответствующий законопроект №2955 «О защите экономической конкуренции» зарегистрирован в парламенте 7 мая и обнародован на веб-портале Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, сказано, что законопроект регулирует процедуру получения пояснений и иной информации, проведение проверок и других действий во время сбора доказательств о случаях и фактах нарушений рыночной конкуренции. При этом документ конкретизирует права и обязанности лиц, принимающих участие в расследованиях, а также регламентирует проведение специальных экспертиз, инициированных в рамках расследований.

Основанием для начала расследования по защите конкуренции, согласно законопроекту, служат заявления участников рынка, заявления органов власти, собственная информация АМКУ. При этом если полученная информация является противоречивой, антимонопольные органы имеют право начать дополнительное расследования с целью установить подлинность причин возникновения нарушений конкуренции на том или ином рынке.

Начало расследования, поясняется в законопроекте, оформляется специальным распоряжением главы территориального отделения Антимонопольного комитета, которое должно быть отправлено ответчику в течение трех рабочих дней.

Вместе с тем, АМКУ наделяется правом не открывать дела и не вести расследования вообще в случае, если заявление о нарушении конкуренции на самом деле является незначительным и не несет существенного влияния на развитие рынка в целом. Отказ, при этом, должен быть мотивирован и также обоснован.

Предложенные изменения, как ожидается, будут способствовать прозрачности деятельности комитета и усилят процессуальные гарантии участников дел.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров до июля 2013 года разработать, утвердить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о Государственной программе поддержки развития конкуренции в Украине на 2014- 2024 гг., призванной ограничить монополизм на различных рынках и сохранить конкурентные отношения в разных сферах и отраслях экономики.