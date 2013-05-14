Ситуация с возвратом НДС российским инвесторам в Украине улучшилась

Москва. Минэкономразвития России отмечает улучшения с возвратом НДС российским бизнесменам, инвестировавшим в украинскую экономику.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

«Должен отметить, что министр экономического развития (РФ) Андрей Белоусов сказал, что происходит заметное улучшение работы Министерства доходов и сборов, и это ощущают российские инвесторы. Больной проблемой всегда было в нашей независимой стране – возмещение НДС. Текущий НДС возмещается автоматически», - сказал Прасолов.

По его словам, осталось решить вопрос по возврату НДС, который был накоплен до создания министерства доходов и сборов, некоторым крупным российским инвесторам.

«Это очень важный сигнал для инвесторов и не только российских», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН 23 апреля, Министерство доходов и сборов Украины в первом квартале 2013 года увеличило возмещение налога на добавленную стоимость на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,7 млрд грн.

В марте т.г. количество плательщиков НДС в Украине увеличилось на 3,4 тыс. – до 241 тыс. Росту количества плательщиков НДС в значительной степени способствовало упрощение процедуры регистрации и выдачи свидетельства плательщика данного налога.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, объем возмещенного налога на добавленную стоимость в Украине в январе-феврале 2013 года вырос на 1,5 млрд грн (на 20,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 8,8 млрд грн.

Впервые за годы независимости Украины НДС в автоматическом режиме стали возмещать с марта 2011 года. Тогда из 1971 подавших документы на возмещение НДС предприятий компьютер выбрал всего 24. Остальные предприятия не смогли попасть в список на автоматическое возмещение НДС в основном по двум причинам – низкая заработная плата и проведение рисковых операций.