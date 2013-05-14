ВВП Литвы в январе-марте вырос на 3,4%

Вильнюс. ВВП Литвы в январе-марте текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4%, сообщили УНИАН в Департаменте статистики Литвы.

При этом в Департаменте статистики отметили, что литовская экономика в первом квартале текущего года росла быстрее, чем экономики соседних Латвии и Эстонии, которые, по данным статистических ведомств этих стран, выросли соответственно на 1% и 3,1%.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, рост ВВП Литвы в 2013 году составит 3,1%, в 2014 году - 3,6%. Прогнозируется снижение уровня безработицы: если в прошлом году он был 13,3%, то в этом году снизится до 11,8%, а в 2014-м - до 10%. ВВП Эстонии в текущем году вырастет на 3%, Латвии - на 3,8%.

По утверждению Международного валютного фонда, рост внутреннего валового продукта Литвы остается одним из наиболее интенсивных в Евросоюзе.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года.