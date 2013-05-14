В Москве состоялось первое заседание украино-российской комиссии по защите прав инвесторов

В Москве состоялось первое заседание украино-российской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и защите прав инвесторов, об этом сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в Москве по итогам заседания.

«Сегодня состоялось первое заседание комиссии по инвестиционному сотрудничеству и защите прав инвесторов, которая создана по решению межгосударственной украино-российской комиссии, которую возглавляют президенты. Эту комиссию возглавляют премьер-министры, и ее основная задача не только решать проблемы, связанные с инвестициями, скажем, нашего капитала в России или российского в украинскую экономику. Это также связано с тем, чтобы мы вырабатывали совместные пути и подходы для того, чтобы инвесторам хорошо работалось в наших странах», - сказал Прасолов.

По его словам, в заседании приняли участие представители центробанка, различных министерств и ведомств, крупных компаний и банков.

Министр сообщил, что в ходе встречи определен круг вопросов, которые сторонам нужно решать совместно, что позволит улучшить инвестиционный климат и понимание правил видение бизнеса в Украине и России.

Прасолов отметил, что стороны обсудили вопрос взаимных инвестиций в авиастроительную отрасль.

«В ближайшем будущем будут подготовлены конкретные сценарии … между авиационной промышленностью РФ и Украины, после чего это решение будет вынесено на рассмотрение комиссии», - сказал он.

Кроме этого, российские коллеги поставили вопрос о защите своих инвестиций в фондовый рынок, которые составляют около 600 млн рублей.

«Мы договорились, что мы организуем специальную встречу с участием представителей Минэкономторговли и Нацбанка, комиссии по ценным бумагам для того, чтобы послушать их видение и подготовить решения, которые перед нами ставит российская сторона», - сказал Прасолов.

При этом он сообщил, что уже сформирована повестка дня для следующего заседания и принято решение о создании подкомиссии, которую возглавят министры экономического развития Украины и России для оперативного рассматривания всех вопросов и вынесения их на уровень премьеров двух стран.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2012 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Украине российские предприятия подвергаются национализации и рейдерским захватам.

7 февраля 2012 года в то время президент России Дмитрий Медведев поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) противодействовать попыткам потеснить российские компании на зарубежных рынках.

27 февраля кандидат в президенты России Владимир Путин сообщил, что власти России будут отстаивать интересы российского бизнеса за рубежом.

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