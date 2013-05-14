«Эрнст энд Янг» снизила прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 1,1%

Международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 1,1%, в то время как ранее компания прогнозировала показатель роста ВВП на уровне 2,4%.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Эрнст энд Янг», такие данные приводятся в квартальном обзоре быстрорастущих рынков (Rapid-Growth Markets Forecast), опубликованном компанией.

Согласно сообщению, экономический спад в результате промышленной рецессии продолжился в первом квартале текущего года и восстановление экономики возможно лишь с оживлением европейских рынков. Как полагают аналитики компании, значительный дефицит текущего счета и необходимость погашения внешнего долга потребуют от государства привлечения новых внешних кредитных ресурсов и более активного поступления в страну прямых иностранных инвестиций. В то же время, при отсутствии газовых соглашений с Россией условием для получения нового кредита от МВФ может стать повышение цен на энергоносители, что отложит экономический подъем страны.

«При условии восстановления европейских рынков прогноз роста экономики Украины на 2014-2016 годы составляет 4%. Показатель был бы выше, если бы переговоры с ЕС о свободной торговле увенчались успехом или же Россия согласилась бы на снижение цен на газ на условиях, не затрагивающих отношений с ЕС. Однако существует угроза обесценения валюты и введения временного контроля капитала в случае, если двусторонние соглашения с МВФ о предоставлении резервных или прочих кредитов не будут обеспечены вовремя», - цитирует пресс-служба управляющего партнера «Эрнст энд Янг» в Украине, сопредседателя Центра по исследованию развивающихся рынков Ernst & Young Global Алексея Кредисова.

Как сообщается, фактическое устранение инфляции за счет государственных субсидий привело к росту бюджетного дефицита до 5% от ВВП и этот фактор приведет к усилению финансового давления и может спровоцировать инфляцию по итогам года на уровне 7%.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обзоре региональных экономических перспектив спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году с 3,5% до 1% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн). При этом, согласно прогнозу ВБ, в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%. На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.

Согласно данным Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года, при этом в сравнении с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%, номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,409 трлн грн.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.

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