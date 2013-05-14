Гривня на закрытии межбанка во вторник снизилась по отношению к доллару

Во вторник, 14 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1380/8,1450 грн/долл., к 12:00 — до 8,1445/8,1495 грн/долл., к закрытию торгов - до 8,1480/8,1540 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также снизились - до 10,5875/10,5985 грн/евро, к 12:00 — выросли до 10,5840/10,5965 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,5575/10,5715 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2601/0,2606 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2603/0,2607 грн/рубль, к закрытию — до 0,2607/0,2611 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3525 (+0,0365).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3006/1,3008, а к 15:00 снизились - 1,2960/1,2962.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1320/8,1360 грн/долл., по отношению к евро - 10,5540/10,5650 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2594/0,2598 грн/рубль.