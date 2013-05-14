Сотрудники Миндоходов поспособствовали погашению долгов по зарплате на 389,2 млн грн

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в рамках участия в работе специальных комиссий по разрешению зарплатных долгов на предприятиях-должниках в январе–апреле способствовали возвращению зарплатного долга в объеме 389,2 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

По информации министерства, бюджет получил 246,1 млн грн налога на добавленную стоимость. Порядка 23 тыс. субъектов предпринимательства, выплачивавших зарплаты меньше минимального уровня, повысили уровень оплаты труда, в результате чего бюджет получил дополнительно 33,9 млн грн.

Вместе с тем, в министерстве отмечают, что нарушение трудового законодательства в части оплаты труда встречается на 93% предприятий, проходящих налоговую проверку. «С начала года по результатам проверок налоговики доначислили 134 млн грн налога на доходы физлиц и штрафных санкций. Выявлены 28 тыс. сотрудников, работавших без оформления трудовых отношений. Порядка 16 тыс. граждан, работавших без разрешительных документов, официально зарегистрировались и уплатили в бюджет 3,8 млн грн налогов», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте сократилась на 24 млн грн (2,2%) по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 1,07 млрд грн. Доля экономически активных предприятий в общей сумме задолженности составила 596,8 млн грн (55,3%), доля предприятий-банкротов – 423,6 млн грн (39,3%).

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности по-прежнему зафиксирован в промышленности – 565,5 млн грн. Наименьший объем задолженности – в сфере искусства, спорта и развлечений - 698 тыс. грн, а также информации и телекоммуникации – 744 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой области - 253,6 млн грн, наименьший – в Черновицкой области – 346 тыс. грн.