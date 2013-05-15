Ситуация в Греции улучшается - Fitch повысило рейтинги страны на две ступени

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной и местной валютах на две ступени - до "B-"с "CCC", прогноз по рейтингу стабильный.

Кроме того, агентство повысило страновой потолок по рейтингам государства до "В"с "В-".

Аналитики агентства отмечают прогресс правительства страны в устранении дефицита бюджета и счета текущих операций, а также снижение риска выхода Греции из еврозоны.

"Дефицит счета текущих операций сократился в 2012 году до 3% с 10% ВВП в 2011 году. Пересмотренное соглашение с ЕС и МВФ предоставило Греции два дополнительных года (2015-2016) для достижения первичного профицита бюджета в 4,5% ВВП. На этом фоне Fitch ожидает, что экономический спад в стране в ближайшие два года будет более мягким - снижение ВВП приблизительно на 4,3% в 2013 году и слабое восстановление в 2014 году", - говорится в документе.

Положительно на рейтинговое действие также повлияла постепенная стабилизация финансовой системы государства и проводимые в стране структурные реформы. По данным Fitch, с середины 2012 года в греческую финансовую систему было возвращено до 16-17 миллиардов евро в виде срочных депозитов, передает РИА "Новости".

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