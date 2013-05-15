На валютных торгах в среду возможно укрепление евро - эксперт

Основным событием для валютной пары EUR/USD в среду, 15 мая, станет публикация предварительных данных по темпам роста ВВП еврозоны за 1 квартал - в случае совпадения фактического значения показателя с прогнозом: -0,10% против -0,60% в 4 квартале, это может оказать поддержку евро, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Вместе с тем, по их мнению, если фактическое значение будет несколько хуже ожиданий, то евро может продолжить снижение к уровню 1,2900 и далее до 1,2860.

Последние показатели свидетельствуют о развитии позитивных тенденций в британской экономике и, если прогноз по инфляции от Банка Англии и темпам роста экономики сегодня будет повышен, GBP/USD может вырасти до 1,5300 с дальнейшей целью 1,5360. Однако если цифры останутся прежними, то это может спровоцировать снижение пары к уровню поддержки 1,5130.

Динамика USD/JPY будет сегодня зависеть от публикации данных по темпам роста ВВП Японии за 1 квартал. Новость будет известна ближе к ночи, однако ожидаемый рост показателя до 0,7% против 0% в 4 квартале может оказать поддержку японской валюте, на фоне чего пара USD/JPY имеет шансы к снижению в течение дня. Если же прогнозы по ВВП Японии не оправдаются, возможен рост USD/JPY до 103.00.