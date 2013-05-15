Таможни Беларуси и Украины создадут электронную систему обмена информацией

Минск. В среду, 15 мая, в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе состоится церемония официального открытия проекта международной технической помощи «Содействие в создании электронной системы предварительного обмена информацией между таможенными службами Беларуси и Украины (ПРИНЕКС)».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета Беларуси.

«Этот проект реализуется Государственным таможенным комитетом Беларуси и Министерством доходов и сборов Украины в рамках Флагманской инициативы «Интегрированное управление границами» программы Европейского союза «Восточное партнерство», - отметили в ГТК Беларуси.

В соответствии с проектом, в определенных пунктах пропуска на границе Беларуси и Украины, а также в центральных административных зданиях таможенных ведомств стран будет установлена и введена в действие бесперебойная защищенная система обмена предварительной информацией для таможенных целей.

Кроме этого, в целях эффективного использования предложенной системы, которая будет соответствовать высоким международным стандартам, планируется на постоянной основе проводить обучающие мероприятия по повышению профессионального потенциала должностных лиц таможенных органов Беларуси и Украины.

Справка УНИАН. Реализация проекта «Содействие в создании электронной системы предварительного обмена информацией между таможенными службами Беларуси и Украины (ПРИНЕКС)» обеспечит повышение инновационного уровня технической оснащенности пунктов пропуска на белорусско-украинской границе, будет содействовать упрощению процедур таможенного оформления, сокращению очередей транспортных средств на границе и, как следствие, снижению транспортных расходов перевозчиков.

Общий бюджет проекта составляет около 4 млн евро, из этой суммы почти 3,67 млн евро - финансирование, предоставленное Европейским Союзом. Срок реализации проекта составит 2,5 года.