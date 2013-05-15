На межбанке гривня снизилась к доллару до 8,1500/8,1590 грн/долл.

В среду, 15 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1500/8,1590 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли - до 10,5075/10,5210 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также выросли, до 0,2592/0,2596 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2894/1,2896 (вторник - 1,3006/1,3008).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1380/8,1450 грн/долл., к 12:00 - до 8,1445/8,1495 грн/долл., к закрытию торгов - до 8,1480/8,1540 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также снизились - до 10,5875/10,5985 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,5840/10,5965 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,5575/10,5715 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2601/0,2606 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2603/0,2607 грн/рубль, к закрытию - до 0,2607/0,2611 грн/рубль.