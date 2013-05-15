Депутаты хотят ввести ввозную пошлину на книжную продукцию

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский совместно с народными депутатами от «Свободы» Ириной Фарион, Игорем Кривецким и Михаилом Блавацким зарегистрировали в парламенте пакет законопроектов о введении ввозной пошлины на книжную продукцию.

Законопроектами (регистрационные номера 2978, 2979, 2980 от 14.05.2013 г.) предлагается внесение изменений в Таможенный и Бюджетный кодексы, а также Закон о Таможенном тарифе Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

Объясняя необходимость принятия этих законопроектов, Кошулинский отметил, что «уровень поддержки национальных издателей в Украине не отвечает объективным требованиям времени». Он добавил, что издательская отрасль находится в критическом состоянии. «Ежегодно в расчете на каждого украинца издается менее двух экземпляров книг. При этом объемы издания украиноязычной продукции – вдвое меньше, а на книжном рынке Украины преобладает книга русскоязычная и книга российского производства», - отметил он.

По его словам, такое положение вещей в значительной мере связано с массовым импортом книжной продукции, который сейчас осуществляется бесплатно, – по нулевой ставке и фактическим отсутствием в государстве действенной системы поддержки собственного книжного производства.

Кошулинский объяснил, что зарегистрированными проектами законов предлагается внести изменения в Таможенный тариф Украины, предусмотрев ввозную пошлину на печатные книги, книжки, брошюры, открытки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов в размере 5%. В то же время из-за внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины предусматривается, что средства, полученные от ввозной пошлины на печатную продукцию, поступают в специальный фонд государственного бюджета и направляются на пополнение фондов библиотек книгами украинского производства на украинском языке.

Политик также обратил внимание на то, что, учитывая значительный дисбаланс книжного рынка в пользу русскоязычной продукции, предлагается внести изменения в Таможенный кодекс Украины, предусмотрев освобождение от налогообложения пошлиной печатной продукции на украинском языке.

Кошулинский убежден, что принятие упомянутых документов приведет к созданию более благоприятных условий для развития отечественной книгоиздательской отрасли, увеличению доли украинской книги на национальном книжном рынке и значительному пополнению библиотечных фондов.