Минфин выплатил 23,6 млн долл. купонного дохода по еврооблигациям 2007 года

Министерство финансов Украины выплатило 23,625 млн долл. купонного дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенным в ноябре 2007 года, сообщает министерство на официальном сайте.

Как говорится в сообщении, в ноябре 2007 года Украина выпустила ОВГЗ на общую сумму 700 млн долл. США с погашением в 2017 году. Заимствование ресурсов проводилось по ставке 6,75% годовых.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 мая 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составлял 216,456 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 77,425 млрд грн, нерезидентов - 4,895 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины, в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ, привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.