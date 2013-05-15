ДЕФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ УКРАИНЫ СОКРАТИЛСЯ НА 32%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в первом квартале 2013 года снизился на 31,98% - до 1,987 млрд долл., по сравнению с дефицитом в первом квартале 2012 года в 2,921 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики на официальном сайте.

В частности, в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, экспорт товаров из Украины снизился на 1,5% - до 15,911 млрд долл., импорт сократился на 6,2% - до 17,898 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в первом квартале 2012 года – 0,85).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 202 стран мира.

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство доходов и сборов сообщало о снижении дефицита внешней торговли товарами Украины по итогам первого квартала 2013 года до 2,0 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2013 года составил 902,9 млн долл., что вдвое меньше дефицита в 1862,8 млн долл. за январь-февраль 2012 года. Профицит внешней торговли товарами Украины в январе 2013 года составил 15,8 млн долл. против дефицита 60,5 млн долл. за январь 2012 года.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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