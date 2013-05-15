Дефицит внешней торговли товарами Украины в 1-м квартале снизился на 32%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в первом квартале 2013 года снизился на 31,98% - до 1,987 млрд долл., по сравнению с дефицитом в первом квартале 2012 года в 2,921 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики на официальном сайте.

В частности, в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, экспорт товаров из Украины снизился на 1,5% - до 15,911 млрд долл., импорт сократился на 6,2% - до 17,898 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в первом квартале 2012 года – 0,85).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 202 стран мира.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией в первом квартале 2013 года сократился на 35,58% - до 1,731 млрд долл. с 2,687 млрд долл.

По итогам первого квартала 2013 года импорт природного газа уменьшился на 17% по сравнению с первым кварталом 2012 года - до 2,965 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) снизился на 83,1% - до 115,376 млн долл., импорт каменного угля на 47,4% - до 488,251 млн долл.

В первом квартале 2013 года Украина сократила экспорт черных металлов на 6,4% - до 3,567 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов уменьшился на 24,8% - до 627,122 млн долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в первом квартале 2013 года против первого квартала 2012 года вырос на 6% - до 2,976 млрд долл., экспорт вырос на 0,4% - до 1,603 млрд долл.

Украина в первом квартале 2013 года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 7,4% - до 1,077 млрд долл., при этом импорт снизился на 17,9% - до 1,409 млрд долл.

Экспорт зерновых в первом квартале 2013 года против первого квартала 2012 года снизился на 5,4% - до 1,477 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 6% - до 2,074 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство доходов и сборов сообщало о снижении дефицита внешней торговли товарами Украины по итогам первого квартала 2013 года до 2,0 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2013 года составил 902,9 млн долл., что вдвое меньше дефицита в 1862,8 млн долл. за январь-февраль 2012 года. Профицит внешней торговли товарами Украины в январе 2013 года составил 15,8 млн долл. против дефицита 60,5 млн долл. за январь 2012 года.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.