Миндоходов к осени подготовит законопроект об общеобязательном декларировании доходов

Министерство доходов и сборов Украины намерено завершить подготовку законопроекта о всеобщем обязательном декларировании доходов уже через три месяца. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко перед началом заседания Кабинета министров.

«Министерство сегодня работает, спешить с этим законопроектом мы не будем, а будем делать его тщательно и системно, но и затягивать не будем. Я считаю, что в течение трех месяцев появится проект, который будет вынесен на широкое обсуждение со всеми заинтересованными лицами. Только после обсуждения он будет вынесен на уровень правительства и дальше в Верховную Раду», - отметил Клименко.

При этом министр выразил уверенность, что законопроект будет поддержан в парламенте, поскольку введение всеобщего декларирования может стать компенсаторным механизмом при снижении ставок единого социального взноса, который является основным источником пополнений бюджета Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, о готовности к введению всеобщего декларирования Государственная налоговая служба, которая вошла в состав Министерства доходов и сборов, была готова еще в октябре 2012 года. Вместе с тем, министр доходов и сборов Клименко обращал внимание, что практика всеобщего декларирования доходов может быть введена в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. В январе 2013 года он заявлял, что вопрос введения в Украине всеобщего декларирования будет обсуждаться с привлечением экспертов и общественности, несмотря на то, что сама по себе эта инициатива является современной и отвечает общеевропейским тенденциям.