Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в первом квартале вырос на 1,3%

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в первом квартале 2013 года, по сравнению с началом года, вырос на 1,3% – до 55,709 млрд долл.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

Согласно сообщению, в первом квартале текущего года иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 1,560 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 76,25% больше показателя первого квартала 2012 года (885,1 млн долл.). Общий объем иностранных инвестиций, внесенных в экономику страны с начала инвестирования, на 1 апреля 2013 года составил 55,709 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,227 тыс. долл. Инвестиции поступали из 136 стран мира.

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 17,692 млрд долл., Германия – 6,124 млрд долл., Нидерланды – 5,261 млрд долл., Российская Федерация – 3,815 млрд долл., Австрия – 3,420 млрд долл., Великобритания – 2,609 млрд долл., Британские Виргинские Острова – 2,254 млрд долл., Франция – 1,761 млрд долл., Швеция – 1,700 млрд долл. и Швейцария – 1,161 млрд долл. Доля крупнейшего инвестора Украины, Кипра, в первом квартале выросла до 32,1% с 31,8% на начало текущего года.

По данным Госстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 17,171 млрд долл. (30,8% общего объема), в финансовый сектор - 16,221 млрд долл. (29,1%).

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 апреля 2013 года составила 10,922 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 апреля 2013 года составил 66,631 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 апреля 2013 года составил 6,519 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС - 6,051 млрд долл. (92,8% общего объема), в страны СНГ - 370,5 млн долл. (5,7%), в другие страны мира - 97,6 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 49 стран мира, при этом доля основного получателя инвестиций из Украины, Кипра, в первом квартале т.г. снизилась до 89,2% с 89,6% на начало текущего года.

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) из Украины в экономику стран мира составил 6,753 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.). С учетом оттока капитала общий объем внесенных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 31 декабря 2012 года вырос до 54,462 млрд долл. с 50,334 млрд долл. на 1 января 2012 года. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.