Поступления в сводный бюджет в январе-апреле выросли на 6,2%

Объем поступлений в сводный бюджет, обеспеченный Министерством доходов и сборов, в январе-апреле 2013 года составил 134,8 млрд грн, что на 7,9 млрд грн (6,2%) больше аналогичного показателя прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко перед началом заседания Кабинета министров в среду, 15 мая.

«Повышение эффективности администрирования налогов и сборов за счет создания Министерства доходов и сборов, а также мероприятия по детенизации позволили обеспечить адекватность темпов роста платежей темпам роста экономики», - отметил министр.

По его словам, рост поступлений единого социального взноса составил 9,2% при росте фонда оплаты труда на 5,5%.

«Налогоплательщикам возмещено 18,5 млрд грн НДС, По сравнению с прошлым годом возмещение налога увеличено на 22,6% (+3,4 млрд грн). В автоматическом режиме плательщикам возвращено 7,4 млрд грн налога на добавленную стоимость», - напомнил министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года выросли на 5 млрд грн, или на 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 106,1 млрд грн. Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-апрель текущего года выросли на 4,7 млрд грн, или на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 91,4 млрд грн, доходы специального фонда - на 0,3 млрд грн, или на 2,1%, до 14,7 млрд грн.