Миндоходов: закон об антикоррупционной политике - шаг на пути евроинтеграции Украины

Министерство доходов и сборов позитивно оценивает принятие Верховной Радой закона о реализации государственной антикоррупционной политики и считает его важным шагом не только к повышению эффективности антикоррупционных практик в Украине, но и к имплементации европейских стандартов борьбы с коррупцией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко перед началом заседания Кабинета министров.

«Миндоходов всегда занимало активную позицию по борьбе с коррупцией. Мы внедрили ряд сервисов – например «Пульс», проводим спецоперацию «Граница - 2013». Считаем, что это шаг на пути к евроинтеграции, он отвечает всем европейским стандартам», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реализации государственной антикоррупционной политики". Закон определяет механизм осуществления финансового контроля путем введения проверок деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а также определяет институты, ответственные за осуществление контроля за соблюдением законодательства по урегулированию конфликта интересов.