Миндоходов рассчитывает на одобрение законопроекта об учете и регистрации налогоплательщиков

Министерство доходов и сборов Украины рассчитывает на дальнейшее одобрение законопроекта об учете и регистрации налогоплательщиков как плательщиков налога на добавленную стоимость и плательщиков единого налога, рассмотренного сегодня на заседании Кабинета министров, поскольку этот документ упраздняет административные барьеры при осуществлении регистрационных процедур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Законопроект предполагает несколько процедур, которые позволяют предпринимателям получать открытый, а главное - бесплатный доступ к государственным реестрам. Это очередной шаг в рамках нашей деятельности по упрощению администрирования налогов и сборов, в первую очередь, для представителей малого и среднего бизнеса», - отметил министр.

По его словам, данная инициатива разработана для выполнения национального плана действий, а также плана действий по повышению показателей Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business и направлена на упрощение регистрации налогоплательщиков. «Мы убираем барьеры, которые мешают, и стараемся делать все, чтобы ведение бизнеса было максимально легким», - подчеркнул А.Клименко.

Законопроект предусматривает ряд важных нововведений, направленных на уменьшение административных барьеров в процессе регистрации плательщиков НДС. В частности, после принятия этого законопроекта у желающих зарегистрироваться плательщиками НДС и единого налога не будет необходимости в получении свидетельства о регистрации. Достаточно будет лишь получить выписку из соответствующих реестров.

Сразу же после регистрации информация о взятии субъектов хозяйствования на учет в министерстве будет размещаться на едином веб-портале Миндоходов.

Законопроектом также предусматривается сокращение срока уведомления банками и другими финансовыми учреждениями органов Министерства доходов и сборов об открытии счетов плательщиков налогов (до 1 дня с 3 дней), а также срока уведомления органами Миндоходов о принятии счетов или отказе в принятии таких счетов на учет.

Кроме того, проектом закона предлагается освободить налогоплательщиков от обязанности сообщать в контролирующие органы об изменениях в своих данных, если такие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

«Я уверен, что этот законопроект будет поддержан в парламенте, поскольку он содержит прогрессивные нормы, позволяющие предпринимателям экономить время и ресурсы при общении с государственными органами, - сказал министр. – Наша цель – создать максимально простые и понятные условия для ведения бизнеса в Украине».

Он напомнил, что в прошлом году министерство уже внедрило ряд инноваций для плательщиков НДС в части упрощения отчетности, уменьшения сроков регистрации. «В результате - позитивная статистика увеличения количества плательщиков НДС. Так, в апреле 2013 года было зарегистрировано на 20% плательщиков НДС больше соответствующего периода прошлого года (всего 3140 плательщиков - УНИАН)», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве доходов и сборов, созданном на базе налоговой и таможенной служб, на учете состоит 1480 юридических лиц с объемом доходов свыше 500 млн грн, отнесенных к категории крупных налогоплательщиков.