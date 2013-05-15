Активы украинских банков в апреле выросли до 1,162 трлн грн

Активы банков Украины в апреле 2013 года выросли на 1,34% - до 1,162 трлн грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 1,01% и на 1 мая составили 1,297 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 63,3%, вложения в ценные бумаги — 9,7%, корреспондентские счета в других банках — 6,9%, дебиторская задолженность — 5,2%, наличные средства и средства в Нацбанке — 4,9%, начисленные доходы к получению - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,2%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 1,56% - до 985,8 млрд грн, в том числе средства физлиц составили 393,3 млрд грн, или 39,9%, средства субъектов хозяйствования — 208,5 млрд грн, или 21,1%, межбанковские кредиты и депозиты — 102,3 млрд грн, или 10,4%.

Капитал банков в апреле снизился на 0,06% - до 176,6 млрд грн и составил 15,2% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков вырос на 1,7% и на 1 мая составил 176,8 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в марте 2013 года выросли на 0,9% - до 1,147 трлн грн, общие активы - на 0,6%, до 1,284 трлн грн.

В 2012 году активы банков Украины выросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.