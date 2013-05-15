Доллар на межбанке стоит уже 8,16 грн

В среду, 15 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1500/8,1590 грн/долл., к 12:00 - до 8,1560/8,1635 грн/долл., к закрытию торгов — до 8,1600/8,1660 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5075/10,5210 грн/евро, к 12:00 – снизились до 10,5215/10,5370 грн/евро, к закрытию торгов — выросли до 10,4825/10,4965 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также выросли - до 0,2592/0,2596 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2591/0,2595 грн/рубль, к закрытию - до 0,2589/0,2593 грн/рубль. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5225 (+0,1675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2894/1,2896, а к 15:00 понизились до 1,2855/1,2857.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1480/8,1540 грн/долл., по отношению к евро - 10,5575/10,5715 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2607/0,2611 грн/рубль.