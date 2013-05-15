Инвестиции в Крым за год удвоились

За текущий год инвестиции в Крым увеличились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Совета министров АР Крым Анатолий Могилев.

Он отметил, что сегодня власть Крыма интенсивно работает над тем, чтобы возобновить работу предприятий, которые направлены на переработку сельскохозяйственной продукции. Также, по словам Могилева, Крым имеет большой потенциал для развития портового хозяйства, и, несмотря на то, что имеет большое количество портов, нуждается в большом порту, который был бы большим, чем Одесский.

Он также отметил, что в последнее время увеличилась заинтересованность инвесторов к довольно большому количеству проектов.

“В последнее время мы чувствуем большую заинтересованность инвесторов в Крыму. Только в нынешнем году потенциальные инвесторы, которые заинтересованы во вложении средств в экономику Крыма, – США, Великобритания, страны Евросоюза, Китай, страны Ближнего Востока. Это те инвесторы, которые готовы рассматривать проекты по вложению средств в Крым. Я всем инвесторам говорю, что должна быть высокая зарплата людей, уплата налогов в бюджет Крыма и страны, экобезопасность для Крыма”, - рассказал Могилев.

По его словам, на данное время рассматривается достаточно большое количество проектов, и интенсивно проводятся переговоры с потенциальными инвесторами.