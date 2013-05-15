Янукович утвердил состав Госкомиссии по вопросам сотрудничества с ВТО

Президент Украины Виктор Янукович утвердил персональный состав Государственной комиссии по вопросам сотрудничества со Всемирной торговой организацией.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Президент Украины образовал Государственную комиссию по вопросам сотрудничества с ВТО.

Председателем этой Комиссии был назначен советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АПУ Андрей Гончарук. Янукович поручил ему подать в двухнедельный срок предложения относительно персонального состава Комиссии.

Согласно указу Президента от 15 мая, исполнительным секретарем Госкомиссии по вопросам сотрудничества с ВТО назначен заместитель руководителя Главного управления по вопросам международных отношений - руководитель управления двустороннего сотрудничества Администрации Президента Владимир Балута.

В состав Комиссии вошли: Степан Дериволков - первый заместитель министра доходов и сборов Украины; Андрей Ермолаев - директор Национального института стратегических исследований; Анатолий Кинах - народный депутат Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (по согласию); Юрий Колобов - министр финансов; Михаил Короленко - министр промышленной политики; Виктор Майко - заместитель министра иностранных дел; Валерий Мунтиян - правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами - участниками СНГ, Евразийского экономического содружества и другими региональными объединениями (по согласию); Игорь Прасолов - министр экономического развития и торговли Украины; Валерий Пятницкий - правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции (по согласию); Николай Присяжнюк - министр аграрной политики и продовольствия; Эдуард Ставицкий - министр энергетики и угольной промышленности Украины; Андрей Седов - заместитель министра юстиции Украины - руководитель аппарата; Геннадий Чижиков - президент Торгово-промышленной палаты Украины (по согласию).

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