Украинская модель экономики - падение и дисбаланс

Прогнозы международных институтов относительно роста украинской экономики продолжают оставаться пессимистическими, причем ухудшаются они от месяца к месяцу. Сначала Всемирный банк снизил свой прогноз роста валового внутреннего продукта с 3,5% до 1%, затем «порадовал» Международный валютный фонд, предсказав нулевой показатель по итогам года «при условии неизменности политики страны», а в разгар майских праздников Европейский банк реконструкции и развития и вовсе «отличился», подсчитав падение ВВП до -0,5% против прогнозируемого в январе текущего года роста в 1%.

Возможно, негативный настрой "мировых аудиторов" вызвали неутешительные данные Госстата - в первом квартале ВВП упал на 1,3%, промпроизводство – на 5%, а общий фонд госбюджета выполнен с рекордным показателем дефицита за последние 4 года - 7,053 млрд грн.

Но Кабмин продолжает «медитировать» - рост ВВП по итогам 2013 года будет в районе 3%, правда, предшествующий прогноз составлял до 3,4%.

Отечественные эксперты считают, что показатель будет не более 1,5%, поскольку ситуация в промышленности не изменится без государственной поддержки и восстановления спроса в глобальном масштабе, хотя перелом во внешней торговле в этом году маловероятен. С учетом состояния экономики, страна не впишется в рамки запланированного бюджетного дефицита в 50 млрд грн и влезет в долги на 36-40% ВВП.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко:

ВВП Украины во втором квартале в годовом выражении снизится на 0,3%, поскольку объемы производства в промышленности и транспортной отрасли продолжат снижаться как по причине слабого внешнего спроса, так и внутреннего, остающегося под давлением сокращающихся темпов роста доходов населения и медленного увеличения объема кредитования. Вторая половина текущего года может показать ускорение в связи с ожидаемым восстановлением экономики еврозоны и роста цен на сталь, а также в связи с низкой базой сравнения, поэтому по итогам года рост ВВП может составить 1-1,5%.

Главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын:

Мы ожидаем рост ВВП в текущем году на уровне 0,7%, что отражает снижение внутреннего потребления, резкое падение инвестиций, а также невозможность быстрого восстановления глобального спроса на основные группы украинского экспорта (сталь, химия, продукция машиностроения). Поэтому в первом полугодии мы увидим снижение ВВП. В то же время, низкая база сравнения прошлого года, а также постепенное восстановление внешнего спроса позволят получить рост ВВП во втором полугодии.

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик:

Считаем, что годовой рост ВВП составит от 0,2 до 0,7%, в зависимости от внешних условий и эффективности реализации государственных стимулирующих программ.

Начальник управления корпоративных финансов УкрСиббанка BNP Paribas Group Сергей Ягнич: В текущем году рост ВВП может составить около 1%. Основными двигателями ВВП станут розничная торговля, хотя темпы её роста и замедлятся по сравнению с прошлым годом, а также сельское хозяйство. Если динамика в промышленности не улучшится, то годовой показатель ВВП может показать и отрицательное значение.

Начальник отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светлана Рекрут:

Рост ВВП в 2013 году составит 1% при условии улучшения спроса на сырьевые товары во втором полугодии. Основным драйвером роста экономики в этом году, как и в прошлом, будет внутренний спрос. Позитивом является то, что потребление домохозяйств продолжает оставаться на высоком уровне и поддерживается ростом номинальных заработных плат и низкой инфляцией/дефляцией. В то же время, потенциала внутреннего рынка не достаточно, и при отсутствии активизации спроса на внешних рынках Украине удастся продемонстрировать в лучшем случае нулевой рост экономики по итогам года.

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов:

Рост реального ВВП Украины в 2013 году составит 1,5%, с возможным понижением на 1% в ближайшие два месяца. Значительная часть этого скромного роста будет обусловлена ожидаемым увеличением урожая зерновых и небольшим сокращением дефицита внешней торговли. В целом, мы ожидаем стагнацию деловой активности в Украине в 2013 году, и во втором квартале 2013 года динамика ВВП будет оставаться отрицательной.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб:

Во втором квартале показатель роста ВВП будет около нуля, и по итогам года рост ВВП составит не более 1%. Если ситуация на мировых рынках не улучшится, то рост вполне может оказаться не выше уровня прошлого года (0,2%).

Промпроизводство само не поднимется

Промышленное производство характеризуется отрицательной динамикой - спад за январь-март составил 5% и он продолжается последние 8 месяцев. Причем цифры угнетают, несмотря на низкую сравнительную базу прошлого года. Конъюнктура внешних рынков для экспортеров остается неблагоприятной, внутренний рынок - слишком слабым, а инвестиционное кредитование - чересчур дорогим. Эксперты не ожидают изменения ситуации во втором квартале, хотя и допускают минимальный рост промпроизводства по итогам года.

Начальник отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светлана Рекрут:

Промпроизводство продолжит снижаться во втором квартале по причине слабого внешнего спроса на продукцию украинской металлургической и химической отраслей, а также машиностроения. Во втором полугодии ожидается небольшой рост как благодаря низкой базе сравнения, так и в связи с ожидаемым улучшением внешнего спроса на сырьевые товары. Наш прогноз годового роста промпроизводства - 1,2%, но при улучшении ситуации на внешних рынках. В противном случае показатель останется отрицательным.

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик:

В связи с падением промпроизводства в первом квартале 2013 года на 5%, слабой динамикой в строительной отрасли и незначительным ростом зарплат и потребительских расходов, по итогам первого полугодия вероятна довольно слабая динамика (нулевой рост или слабый спад) промпроизводства. Во второй половине текущего года возможен небольшой рост, в случае масштабной реализации программы государственной поддержки реального сектора.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко:

По итогам января-июня падение промпроизводства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 4-5%. Восстановление возможно во второй половине текущего года на фоне ожидаемого роста цен на сталь и увеличения спроса на продукцию машиностроения и химической отрасли, что даст возможность роста на 1-1,2%.

Начальник управления корпоративных финансов УкрСиббанка BNP Paribas Group Сергей Ягнич:

В 2013 году мы ожидаем падение промпрозводства на уровне 0,5%. Вероятно возобновление роста во второй половине года, но в целом за год динамика будет негативной.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб:

Динамика промпроизводства немного улучшится после падения на 5% в первом квартале за счет низкой сравнительной базы. Снизится также эффект от Евро-2012, основные работы в отношении которого были завершены к середине второго квартала прошлого года. Также снизится влияние ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли, поскольку украинские заводы остановились весной прошлого года, в результате чего темпы роста выпуска упали на 30-40%, но теперь данный фактор также перестанет влиять на показатель.

Внешняя торговля: небольшой реверанс в сторону запада не поможет

По данным Миндоходов и сборов, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого квартала 2013 года сократилось на 3,5% - до 2,0 млрд долл. по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 года. А за 4 месяца сокращение «торгового» разрыва составило 32%. В то же время, платежный баланс страны в первом квартале сведен с профицитом в 1,82 млрд долл., при этом дефицит текущего счета составил 1,751 млрд долл., а профицит финансового и капитального счета - 3,571 млрд долл. По сути, дисбаланс внешней торговли покрывается за счет притока иностранных инвестиций и внешних заимствований. Примечательно, что в первом квартале текущего года снизился как экспорт, так и импорт в страны СНГ, в то время как товарооборот со странами ЕС - наоборот, вырос. Эксперты затрудняются назвать «западный» тренд постоянным, поскольку ближе к осени снова станет вопрос закупки российского газа и новых рынков сбыта для экспортно-ориентированных отраслей, а вопрос выбора внешнеэкономического вектора остается открытым. По их прогнозам, баланс внешней торговли по итогам года останется дефицитным на уровне 12-13 млрд долл.

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик:

Финансирование производства и экспорта продовольствия, а также ряда энергоносителей со стороны иностранных госкорпораций на первом этапе поддержит платежный баланс, а в будущем – динамику экспорта. Простая девальвация валюты в текущих реалиях не приведет к выравниванию платежного баланса без использования дополнительных инструментов поддержки отечественной продукции и услуг на зарубежных рынках. Отрицательное сальдо счета текущих операций во втором квартале сохранится на уровне первого квартала - около 1,75 млрд долл. При этом конкретные показатели по второму полугодию прогнозировать сложно, поскольку перспективы взаимодействия страны с международными организациями (зона свободной торговли с Европейским союзом, Таможенный союз) и ключевые параметры валютной политики остаются неопределенными.

Главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын:

Украине не удастся значительно улучшить внешнеторговый баланс в текущем году. Мы прогнозируем его дефицит на уровне 14,5 млрд долл., что отражает неспособность экспорта вырасти за счет низкого внешнего спроса на продукцию металлургии и химии. В то же время, ожидаемый рост урожая в текущем году несколько поддержит экспорт и улучшит внешнеторговый баланс (при условии, если правительство не будет его ограничивать). Несмотря на намерения сократить потребление газа, мы не ожидаем его значительного снижения, хотя небольшая позитивная динамика будет.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко:

В текущем году дефицит торговли товарами и услугами составит около 13 млрд долл. против 14,77 млрд долл. в прошлом году по причине медленных темпов роста мировой и украинской экономик. Поскольку к концу года ожидается ускорение глобального экономического роста и улучшение условий на мировых финансовых рынках, наш прогноз - отрицательного сальдо платежного баланса в текущем году составит до 1,0 млрд долл.

Начальник управления корпоративных финансов УкрСиббанка BNP Paribas Group Сергей Ягнич:

По итогам 2013 года мы ожидаем дефицит счета текущих операций на уровне около 7% ВВП (12 млрд долл.).

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб:

Возможно лишь незначительное снижение дефицита текущего счета в этом году: с 8% ВВП в прошлом году до 6,4%, благодаря некоторому восстановлению экспортных рынков во второй половине года, а также снижению темпов роста потребительского и инвестиционного импорта. В то же время, приток капитала будет достаточно значительным, в результате чего сводное сальдо платежного баланса по итогам года будет нулевым.

Бюджетный дефицит: планка будет превышена

Дефицит госбюджета за январь-март составил 4,5 млрд грн, а общий фонд госбюджета выполнен с рекордным показателем дефицита за последние 4 года - 7,053 млрд грн (в 2011 году показатель составлял 2,053 млрд грн, в 2010 – 5,997 млрд грн, в 2009 – 4,520 млрд грн, в целом за 2012 год дефицит госбюджета вырос в 2,3 раза – до 53,387 млрд грн). Тем не менее, Госстат констатирует, что цифра на 6,550 млрд грн меньше росписи, то есть, в пределах запланированных параметров.

Госбюджет на текущий год предполагает дефицит на уровне 50,43 млрд грн, или 3,2% ВВП. Эксперты прогнозируют, что страна в эти рамки не впишется, а планы правительства подкорректировать невыполнимые показатели продолжают оставаться планами.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко:

Традиционно бюджетный дефицит увеличивается ближе к концу года. Во втором квартале на фоне медленного экономического роста в стране дефицит госбюджета составит 5-6 млрд грн. По итогам года дефицит сводного бюджета составит 53 млрд грн, или 3,57% ВВП по сравнению с 3,89% ВВП в 2012 году.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб:

Суммарный дефицит госсектора (включая «Нафтогаз») в этом году составит около 4% ВВП, что чуть лучше, чем 5% в прошлом году.

Государственный долг: у ВВП придется одолжить

Госдолг Украины вырос на 1,3% в марте и на 4,5% - с начала года, составив на 1 апреля 67,4 млрд долл. США. При этом его структура подтверждает намерения правительства сократить внешнюю составляющую займа при одновременном росте внутренней: внешний долг в марте сократился на 0,6% - до 37,9 млрд долл., внутренний - вырос на 3,9%, до 29,5 млрд долл.

Согласно заявлениям чиновников Минфина, правительство планирует поддерживать госдолг на уровне 30% ВВП, в госбюджете на текущий год его предельный уровень составляет 483 млрд грн. В то же время, Всемирный банк не разделяет оптимистичных прогнозов правительства и считает, что госдолг к концу года составит 40,1% ВВП, в 2014 году - до 41,5% ВВП. С ним согласны отечественные эксперты.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко:

К концу июня госдолг и гарантированный государством долг вырастет на 19,8 млрд грн - до 558,6 млрд грн, а к концу года - до 590-596 млрд грн, или 39,8%-40,16% ВВП. Это обусловлено повышением как внешнего (выход на рынок еврооблигаций, возможное восстановление сотрудничества с МВФ), так и внутреннего долга.

Главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын:

Ожидаемый рост бюджетного дефицита ( по сравнению с запланированными показателями), активные заимствования на внутреннем рынке, а также сохранение практики привлечения кредитования под госгарантии приведут к дальнейшему росту госдолга в текущем году на 7%, что при небольшом росте внутреннего валового продукта повысит показатель до 38%ВВП.

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик:

Уровень госдолга зависит от спроса на правительственные бумаги на внутреннем и внешнем рынках, а также от взаимодействия с Международным валютным фондом и другими организациями. Прямой долг существенно расти не должен, хотя на внутреннем рынке сохраняется высокий спрос на ОВГЗ. Гарантированный долг будет расти и в текущем году, с учетом намерений правительства заменить гарантиями прямое бюджетное финансирование. Кредитовать наш реальный сектор готовы ряд зарубежных государств, но взамен они, как правило, требуют дополнительных гарантий правительства.

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов:

Мы видим способность правительства рассчитаться по всем долгам не только во 2 квартале, но и в 2013 году в целом, независимо от факта выделения нового кредита МВФ. Кроме того, если новый кредит МВФ будет получен, то его сумма составит около 5 млрд долл. против изначально запрашивавшихся 15 млрд долл.

Ольга Гордиенко (УНИАН)