На торгах в четверг поддержку евро может оказать негативная статистика из США - эксперт

Влияние на валютную пару EUR/USD в первой половине 16 мая могут оказать данные по темпам роста инфляции за апрель и динамике торгового баланса за март в еврозоне - увеличение дефицита может отправить евровалюту к уровню 1,2825–1,2750, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, поддержать евро в дальнейшем может ухудшение показателей по потребительской инфляции за апрель и количеству заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Если ожидания оправдаются, евро может повыситься до уровня 1,2945.

Для GBP/USD поддержкой к росту также может стать негативная статистика из США. Центробанку незачем торопиться со стимулированием экономики, а тот факт, что прогнозы по темпам роста ВВП Великобритании были повышены с 0,9% до 1,2% на 2013 год, только это подтверждает. Пара GBP/USD может повыситься до 1,5260 с целью 1,5300, если публикуемые сегодня данные из США окажутся хуже предыдущих показателей.

USD/JPY может торговаться в диапазоне 101,75-103,00 на фоне отчетов по ВВП Японии за 1 квартал и еженедельного отчета по потокам капитала.