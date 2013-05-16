Предпринимателей начнут регистрировать плательщиками НДС быстрее - эксперт

Упразднение свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и обеспечение права налогоплательщика на получение данных определенных реестров, предусмотренных проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части учета и регистрации налогоплательщиков, разработанный Министерством доходов и сборов Украины, - это большой плюс для бизнеса. Об этом говорится в присланном УНИАН комментарии управляющего партнера компании PSP Audit Дмитрия Сушко.

«Процесс подачи всех документов, необходимых для получения свидетельства, отнимает у налогоплательщика лишнее время. Бывали случаи, когда требовался визит основателя или директора компании в налоговую», - отметил аудитор.

В этой связи, по мнению Сушко, «отсутствие бумаги» может ускорить процесс регистрации предприятия плательщиком НДС.

«В то же время следует и дальше работать над уменьшением бюрократии и минимизацией человеческого фактора», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на своем заседании 15 марта поддержал проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об учете и регистрации плательщиков налогов». Кроме упразднения свидетельства о регистрации плательщика НДС, законопроект предполагает сокращение срока (до 1 дня с 3 дней), в который банки уведомляют органы Миндоходов об открытии счетов налогоплательщиков и учете этих счетов. Предполагается также отменить обязанность налогоплательщиков уведомлять контролирующие органы об изменении своих данных, если эти изменения внесены в Единый государственный реестр юридических и физических лиц – предпринимателей. Кроме того, законопроект упраздняет необходимость подачи налогоплательщиком информации об объектах налогообложения по месту нахождения таких объектов: всю информацию налогоплательщик сможет подавать по месту основного учета.

Министр доходов и сборов Александр Клименко вчера, 15 марта, выразил надежду, что законопроект будет поддержан и в парламенте, а министерство, со своей стороны, будет и далее работать над упрощением системы администрирования налогов в части дальнейшей отмены бюрократических процедур.