На открытии межбанка гривня укрепилась к доллару до 8,15/8,16 грн/долл.

В четверг, 16 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1580/8,1650 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились - до 10,4920/10,5025 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также снизились, до 0,2595/0,2599 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,2865/1,2867 (среда — 1,2894/1,2896).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1500/8,1590 грн/долл., к 12:00 - до 8,1560/8,1635 грн/долл., к закрытию торгов — до 8,1600/8,1660 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5075/10,5210 грн/евро, к 12:00 – снизились до 10,5215/10,5370 грн/евро, к закрытию торгов — выросли до 10,4825/10,4965 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также выросли - до 0,2592/0,2596 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2591/0,2595 грн/рубль, к закрытию - до 0,2589/0,2593 грн/рубль.