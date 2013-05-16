Золотовалютные резервы НБУ в апреле выросли на 2,1%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле, по оперативным данным, увеличились на 2,06%, или на 509 млн долл., и на 1 мая составили 25,238 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 2,82%, или на 692 млн долл.

Как сообщается, резервы в иностранной валюте на 1 мая составили 23,465 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 62,45 млн долл., золото – 1,710 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в марте 2013 года увеличились на 0,1%, и на 31 марта составили 24,727 млрд долл., в феврале - на 0,2% и по состоянию на 1 марта составили 24,710 млрд долл., в январе - на 0,4% и на 1 февраля составили 24,652 млрд долл. США.

Золотовалютные резервы НБУ в 2012 году сократились на 23% - до 24,5 млрд долларов.