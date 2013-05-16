S&P ПОДТВЕРДИЛ СУВЕРЕННЫЕ РЕЙТИНГИ УКРАИНЫ

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Украины на уровне "B/B" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

По мнению агентства, рейтинги Украины сдерживаются политической неопределенностью и проблемами финансового сектора.

«Мы также подтверждаем долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале - «uaA-». На наш взгляд, сдерживающее влияние на рейтинги Украины оказывают политическая неопределенность, давление на финансовый сектор и слабые показатели внешней ликвидности», - говорится в сообщении агентства.

По мнению аналитиков S&P, стратегия правительства, направленная на обеспечение финансирования в иностранной валюте, которое необходимо для покрытия растущих потребностей во внешнем финансировании в среднесрочной перспективе, по-прежнему зависит от благоприятной в настоящее время конъюнктуры на рынках капитала.

«Позитивное влияние на рейтинги Украины оказывают по-прежнему сравнительно низкий, хотя и растущий, уровень долговой нагрузки госбюджета и относительно диверсифицированная экономика», - убеждены в S&P.

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило суверенным еврооблигациям Украины на 1,25 млрд долл. с купоном 7,5% рейтинг «В» с негативным прогнозом.

Агентство также понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале до «uaA-» с «uaA+». Ожидаемый уровень возмещения необеспеченного долга в иностранной валюте подтвержден на уровне «4».