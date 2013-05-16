«Запорожсталь» можно спасти только крупными инвестициями со стороны СКМ - эксперт

Одно из крупнейших отечественных металлургических предприятий — Запорожсталь — можно спасти только крупными инвестициями со стороны главного акционера — группы СКМ Рината Ахметова.

Об этом заявил координатор экономических программ Школы политической аналитики при НАУКМА Сергей Киселев, комментируя пуск на предприятии новой агломашины с участием президента Украины Виктора Януковича и собственника группы СКМ Рината Ахметова.

«Динамика развития комбината «Запорожсталь» с осени 2008 года и настоящего момента показывает, что при системной работе предприятие может преодолеть многолетний экономический кризис», - заявил Киселев.

По словам эксперта, за предыдущие 20 лет «Запорожсталь», как и другие металлургические предприятия, эксплуатировала производственных мощностей без каких-либо вложений. «Еще с 1990-х гг. в бизнес-культуру Украины въелась так называемая «take and run strategy», когда основной задачей бизнесмена было получить быструю прибыль и перевести ее в оффшор. Понятно, что при таком подходе речь не шла об инвестициях в производство. В результате конкурентоспособность предприятий и качество их продукции неизменно снижались», - уточнил Киселев.

По словам эксперта, покупка «Метинвестом» в прошлом году «Запорожстали» была скорее стратегическим шагом, не рассчитанным на быструю прибыль. «Фактически группа формирует вертикально-интегрированную цепочку, включающую добывающие компании и металлургические предприятия» - считает Сергей Киселев. По словам эксперта, данный подход при серьезных инвестициях в производство может быть вполне оправдан с точки зрения повышения рентабельности.

Как заявил сегодня в Запорожье Ринат Ахметов, амбиции СКМ нацелены на то, чтобы из этого предприятия «сделать один из лучших комбинатов в Восточной Европе». «У нас две главные задачи: экономика и экология. Но без больших инвестиций это сделать невозможно. Несмотря на то, что на мировых рынках стали сегодня наблюдается кризис, мы будем активно поддерживать модернизацию», - подчеркнул бизнесмен.

«2011 год «Запорожсталь» закончила с убытком более чем в 124 млн грн. Далее за счет серьезных инвестиций в модернизацию производственных мощностей и мер по снижению себестоимости уже с августа 2012 года комбинат вышел на безубыточный уровень производства», - сказал Киселев, уточнив, что в I квартале 2013 года завод уже получил 170 млн грн чистой прибыли.

«Сегодняшний запуск новой агломашины – это продолжение стратегии обновления производственных мощностей. А учитывая, что в Запорожье изначально производилась продукция с высокой добавленной стоимостью, есть все основания утверждать, что рентабельность предприятия будет полностью восстановлена. И это очень важно, в том числе с точки зрения сохранения рабочих мест и увеличения зарплат тысяч его работников», - заключил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году крупнейший украинский горно-металлургический холдинг «Метинвест» завершил покупку контрольного пакета акций ОАО «Запорожсталь».

Ранее СКМ заявила, что намерена продолжать инвестировать средства в «Запорожсталь».

Крупнейшая финансово-промышленная группа Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила инвестиции в модернизацию своих предприятий на 18,6% - до 17,98 млрд грн.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».