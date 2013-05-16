Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка в четверг изменились незначительно

В четверг, 16 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1580/8,1650 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,1585/8,1615 грн/долл., к закрытию торгов котировки изменились незначительно - до 8,1585/8,1610 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,4920/10,5025 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,4905/10,5005 грн/евро, к закрытию торгов - снизились до 10,4995/10,8085 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также снизились до 0,2595/0,2599 грн/рубль, к 12:00 котировки не изменились, к закрытию торгов - снизились до 0,2598/0,2602.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3995 (-0,1205).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2850/1,2885.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1600/8,1660 грн/долл., по отношению к евро - 10,4825/10,4965 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2589/0,2593 грн/рубль.