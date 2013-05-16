Количество судебных разбирательств с участием сотрудников Миндоходов за 4 месяца сократилось на 8%

Количество судебных разбирательств с участием сотрудников органов Министерства доходов и сборов Украины в январе-апреле 2013 года сократилось на 8% - до 94 тыс. дел (на общую сумму 152,2 млрд грн) за счет внедрения практики досудебного решения налоговых споров, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Кроме того, в судах рассматриваются 68 тыс. дел предыдущих периодов на сумму 134,8 млрд гривень.

В Миндоходов отметили, что в 2013 году 22 тыс. дел на сумму 15,7 млрд грн были решены в пользу министерства. Вместе с тем, налогоплательщики выиграли 4 тыс. дел на общую сумму 6 млрд грн. Кроме того, за 4 месяца 2013 года судебные органы взяли в производство 695 дел, оспаривающих таможенные решения.

«Результативность правовой работы связана с новыми подходами и высоким уровнем юридического сопровождения дел, что позволяет доводить до суда только те споры, по которым не достигнут компромисс с плательщиком», - подчеркнули в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого полугодия 2012 года на рассмотрении в судах находилось 120,1 тыс. «налоговых» дел на общую сумму 146,7 млрд грн, что на 14,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Однако оспариваемые суммы увеличились на 20,5%.

В 2011 году количество обращений в суды сократилось на 17%, по сравнению с 2010 годом, и составило до 142,3 тыс.