Жить стало лучше... по статистике

Состояние экономики Украины с приходом 2013 года, согласно государственной статистике, сменило тренд – после продолжительного обвала наступило время подъема. Ярким примером тому служит показатель экспортно-импортных операций - дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами превратился в профицит.

Первая «ласточка» улучшения была зафиксирована в январе – «плюс» чуть меньше миллиарда долларов. Премьер-министр Николай Азаров, констатируя достижение власти, заявил, что оно свидетельствует о том, что «ситуация в стране остается управляемой». И действительно - по итогам первого квартала отрицательное сальдо внешней торговли товарами удалось снизить на 32%: с 2,9 млрд долл. в 2012 году до 1,99 млрд долл. По торговле услугами Госстат еще не обнародовал статистику, но, как стало известно из источников, показатель "обогнал товары".

Как результат – получили профицит платежного баланса. Он за первый квартал составил 1,82 млрд долл. против дефицита 569 млн долл. за аналогичный период 2012 года.

Невероятно, но факт. Всего лишь за три месяца власти удалось круто переломить ситуацию. Представьте, каких титанических усилий стоило отрицательный торговый показатель за 2012 год в размере более 9 млрд долл. (в 2011 году – 6,7 млрд долл., в 2010 году – чуть более 3 млрд долл.) превратить, пусть в минимальный, но все же положительный.

Причем обратите внимание, как поднялся платежный баланс, дефицит которого в 2012 году составил 4,2 млрд долларов (в 2011 году – 2,5 млрд долл.). А ведь прошлогодний показатель на 70% превышал результат 2011 года.

Очень хочется отметить заслуги верхов, учитывая, что Украина, начиная с 2006 года, если рассматривать данные только этого столетия, постоянно идет по жизни с отрицательным сальдо внешней торговли – импорт превосходит экспорт. Самый большой показатель дисбаланса зафиксирован в 2008 и 2012 годах - 8% ВВП.

Другими словами, экономика начала оживать. Согласно экономической теории, рост экспорта стимулирует увеличение промышленного производства. Но, опять-таки, согласно данным Госстата, в Украине спад промпроизводства в марте текущего года (м/м) составил 5,2% (по итогам января-февраля - 4,8%). При этом госбюджет в первом квартале не досчитался 4,2 млрд грн. плановых поступлений. То есть, на целевые программы правительства по развитию экономики денег нет, их едва хватает на социальные обязательства и погашения займов, основная выплата которых придется на этот год. Что касается новых траншей для поднятия страны, то этот вопрос пока продолжает оставаться в подвешенном состоянии – МВФ думает. Как и инвесторы - индекс инвестпривлекательности Украины в первом квартале составил 2,12 баллов из 5 возможных. Показатель является наихудшим за последние четыре года.

Стоит также добавить, что на мировом рынке продолжает разгуливать кризис, который резко ограничивает спрос, особенно на сырьевые поставки, на которых и зациклена Украина. Рынки сбыта тоже ограничены. Продукция основных экспортоориентированных отраслей – металлургической и машиностроительной – продолжает терять конкурентоспособность. Как, впрочем, и других промсфер экономики, которым не под силу при полном безденежье повышать уровень технологий производства и внедрять инновационные подходы. Это касается и аграриев. Как заявили в Госветфитослужбе, отечественным агропроизводителям необходимо, минимум, пять лет, чтобы приспособиться к выходу на европейские рынки, которые могли бы улучшить состояние разоренного АПК.

Без позитива, конечно, не обошлось. Это – сокращение импорта российского газа. Но в номинальном выражении положительный эффект пока весьма сомнителен.

Так откуда, спрашивается, фиксация побед?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, что «два фактора положительного повлияли на внешнюю торговлю Украины. Первый - частичный отказ от российского газа и замена его европейским. Второй - рост экспорта продуктов питания. По итогам 1 квартала он увеличился почти на 11%, по сравнению с 2012 годом. На сегодня данный сегмент рынка становится очень прибыльным и привлекательным. При этом к традиционным видам поставок добавились овощи, что раньше не практиковалось. Примечательно, что кроме традиционных покупателей украинских продуктов, в том числе России, Украина смогла наладить экспорт в Испанию и Италию. Впервые за все время торговли с Италией мы имеет положительное торговое сальдо.

К сожалению, экспорт металла снижается. Поэтому сейчас крупный бизнес переориентировался на продовольствие, что может реально обеспечить профицит внешней торговли по итогам года. Меняются приоритеты, и это правильно. От металлургического бизнеса нужно отходить, так как конкурировать с Китаем сложно, а вот продукты питания и Китаю нужны, тут он нам не конкурент».

***Согласно данным Госстата, импорт сократился в первом квартале, в основном благодаря снижению закупок энергоносителей (газа - на 17%, до 2,965 млрд долл., сырой нефти - на 83,1%, до 115,376 млн долл., каменного угля - на 47,4%, до 488,251 млн долл.), черных металлов и изделий из них (на 6,4%, до 3,567 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов сократился на 24,8% - до 627,122 млн долл.), а также средств наземного транспорта, летательных аппаратов и плавающих средств (на 17,9% - до 1,409 млрд долл.). Дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией в первом квартале сократился на 35,6% - до 1,731 млрд долл. с 2,687 млрд долл.

Как отмечает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко, «за январь-март 2013 года, по данным НБУ, дефицит торговли товарами наоборот увеличился. Если в январе он составил 376 млн. долларов, то в феврале уже 1236 млн. долларов, а в марте – 1453 млн. долларов. Пока об улучшении состояния торгового баланса говорить не приходится. Возможно, улучшение будет зафиксировано в апреле или мае. Но, чтобы говорить об этом с уверенностью, стоит дождаться результатов».

По мнению эксперта, «получается, что данные Госстата входят в противоречие с данными НБУ, где были указаны несколько другие цифры. Внешнеторговый дефицит сохраняется в Украине уже длительный период, и на фоне медленного экономического роста в мире и продолжающегося кризиса в еврозоне, будет фиксироваться еще длительное время».

Директор департамента финансового консалтинга компании Pro-Consulting Наталья Галкина считает, что «снижение дефицита внешнеторгового баланса, безусловно, - позитивный импульс в плане состояния развития экономики страны. Но вместе с тем он не дает конкретных оснований для радужных прогнозов на будущий период, поскольку перед государством остаются стратегические задачи, над которыми необходимо работать и работать. В их числе – сокращение энергозависимости, повышение конкурентоспособности отечественной продукции и наращивание внутреннего производства ряда товаров и услуг. Экономика должна активно развиваться, и только в таком случае можно будет вести речь о ценности в глазах граждан других государств на товары с лейблом made in Ukraine».

Нана Черная (УНИАН)