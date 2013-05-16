Инфляция в Европе в апреле сократилась

Брюссель. В апреле 2013 года годовая инфляция в странах-членах зоны евро снизилась по сравнению с мартом 2013 года до 1,2% с 1,7%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – также снизилась до 1,4% с 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В апреле самый высокий уровень годовой инфляции был отмечен в Румынии (4,4%), Эстонии (3,4%) и Нидерландах (2,8%).

Самый низкий уровень годовой инфляции в апреле зарегистрирован в Греции (-0,6%), Латвии (-0,4%) и Швеции (0,0%).

В апреле 2012 года в странах зоны евро годовая инфляция составила 2,6%, в ЕС-27 – 2,7%.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.