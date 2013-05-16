Парламент принял изменения в Бюджетный кодекс в связи с созданием Министерства доходов и сборов

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с созданием органов доходов и сборов ".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 депутатов при необходиміх 226.

Однако, после голосования народный депутат от "Батькивщины" Андрей Шевченко сообщил, что депутатами было зафиксировано неличное голосование депутата от Партии регионов Михаила Мироненко - за себя и своего коллегу.

Кроме того, по словам Шевченко, за депутата от "Батькивщины" Олега Лукашука проголосовал внефракционный депутат Игорь Скосарь, который ранее также входил в "Батькивщину".

Соответственно, проведено было переголосование вопроса и во второй раз закон также было поддержан 239 голосами.

Законом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с созданием Министерства доходов и сборов Украины на базе Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.

В частности, в части второй статьи 29 Бюджетного кодекса пункт 7 дополняется словами: «включая особый налог на операции по отчуждению ценных бумаг и операции с деривативами», а пункт 38 изложить в следующей редакции: "плата за выполнение таможенных формальностей органами доходов и сборов вне места расположения этих органов или вне рабочего времени, установленных для них".

В первой части статьи 45, в частности, исключены слова «а также согласование решений центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику, о рассрочке или отсрочке денежных обязательств плательщиков налогов или налогового долга на срок, выходящий за пределы одного бюджетного периода, относительно общегосударственных налогов и сборов (обязательных платежей)».

Часть третья статьи 59 излагается в следующей редакции: «Органы, контролирующие взимание поступлений бюджета, представляют Верховной Раде Украины, Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование государственной бюджетной политики, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следующие месячные отчеты (в отраслевом и территориальном разрезе и в разрезе источников доходов и форм собственности) отдельно относительно сводного бюджета Украины, государственного бюджета и местных бюджетов:

1) о фактических поступлениях налогов и сборов (обязательных платежей) и других доходов бюджета;

2) о налоговом долге;

3) о суммах излишне уплаченных денежных обязательств плательщиков налогов и суммах платежей, которые уплачены и будут начислены в следующих отчетных периодах;

4) о бюджетном возмещении налога на добавленную стоимость, включая информацию о задолженности бюджета по возмещению долга на добавленную стоимость».

В соответствии с частью третьей статьи 60, "органы, контролирующие исправление поступлений бюджета, предствляют Верховной Раде Украины, Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование государственной бюджетной политики, следующие квартальные отчеты (в отраслевом и территориальном разрезе и в разрезе источников доходов и форм собственности) отдельно относительно сводного бюджета Украины, государственного бюджета и местных бюджетов:

1) о суммах списанного налогового долга - не позднее 35 дней по окончании квартала;

2) о рассроченных и отсроченных суммах налогового долга и денежных обязательств плательщиков налогов - не позднее 35 дней по окончании квартала;

3) о суммах предоставленных налоговых льгот, включая потери доходов бюджета от их предоставления, - не позднее 50 дней по окончании квартала и не позднее 70 дней по окончании года».

Кроме того, в заключительных и переходных положениях отмечается, что данный закон вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с проведением административной реформы», кроме пункта 2 раздела ІІ данного Закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и абзаца второго пункта 1 и пункта 5 раздела I данного Закона, которые вступают в силу с 2013 года.

Также отмечается, что Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования данного закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом и обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.