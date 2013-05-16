Кабмин в 2013 году планирует обеспечить рост ВВП около 3%, заявляет Азаров

Правительство Украины по итогу 2013 года планирует обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) около 3%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с вице-президентом группы по вопросам внешней политики Европейского парламента, членом Прогрессивного альянса социалистов и демократов Либором Роучеком.

«Николай Азаров напомнил, что Кабинет министров принял программу активизации экономики и планирует до конца года выйти на рост ВВП около трех процентов», - сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП - 3,4%.

Вместе с этим эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%.

Международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 1,1%, Всемирный банк – до 1%, ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.

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