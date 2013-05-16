Дефицит госбюджета по итогам года достигнет 3,6-4% ВВП - эксперты

Дефицит госбюджета по итогам текущего года превысит запланированный показатель в 50 млрд грн и составит 3,6-4% ВВП, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

По словам руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко, бюджетный дефицит традиционно увеличивается ближе к концу года. «Во втором квартале на фоне медленного экономического роста в стране дефицит госбюджета составит 5-6 млрд грн. По итогам года дефицит сводного бюджета составит 53 млрд грн, или 3,57% ВВП, по сравнению с 3,89% ВВП в 2012 году», - говорит эксперт.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб также прогнозирует превышение запланированного показателя бюджетного дефицита по итогам года. «Суммарный дефицит госсектора (включая «Нафтогаз») в этом году составит около 4% ВВП, что чуть лучше, чем 5% в прошлом году», - уточняет банкир.

«Ввиду низких темпов роста экономики доходы бюджета будут находиться под давлением, в результате чего правительству придется показывать высокие темпы роста доходов по регулируемым статьям - акцизы, доходы госпредприятий, плановые перечисления прибыли НБУ и т.д.», - комментирует начальник управления корпоративных финансов «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Сергей Ягнич.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, дефицит госбюджета за январь-март 2013 года составил 4,523 млрд грн. За этот период госбюджет Украины получил 83,791 млрд грн доходов, что на 8,5% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Против января-марта 2012 года фактические поступления в общий фонд госубюджета выросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.