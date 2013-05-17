«Сбербанк» приостановит он-лайн операции в ночь на 20 мая

Сбербанк (Россия) в ночь на понедельник, 20 мая, приостановит на час с лишним проведение ряда онлайн-операций на время технологических работ в процессинговом центре, сообщил крупнейший российский банк.

«Сообщаем, что 20 мая 2013 года в период с 1.00 по 2.10 по московскому времени запланировано проведение технологических работ в процессинговом центре. В связи с этим в указанный период будет недоступно проведение операций в «Личном кабинете» в банкоматах и терминалах Сбербанка, осуществление платежей в сети интернет, а также в системах «Сбербанк ОнЛ@йн» и Мобильный банк», - говорится в сообщении банка.

При этом финансовые операции по банковским картам Сбербанка будут выполняться в полном объеме, за исключением кратковременных перерывов общей продолжительностью не более 10 минут, передает «Газета.Ru».